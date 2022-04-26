Koronavirüsü bile yendi! Dünyanın en yaşlı insanı: Tanrı beni çağırmayı unutmuş gibi

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness rekorunu elinde bulunduran Japon Kane Tanaka’nın hayatını kaybetmesiyle yerini alacak kişi belli oldu.

118 yaşındaki Fransız rahibe, Kane Tanaka'nın ölümünün ardından dünyanın doğrulanmış en yaşlı insanı oldu. Önceki rekor sahibi Bayan Tanaka, 19 Nisan'da batı Japonya'da 119 yaşında vefat etti.

Lucile Randon olarak da bilinen Rahibe Andre, 11 Şubat 1904'te doğdu. Dünyanın en yaşlı insanı olan kadın hayatı boyunca İki dünya savaşı, 18 Fransız cumhurbaşkanı, Vichy rejiminin yükselişi ve düşüşü ve 24 İngiliz Başbakanı gördü.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

2021 yılında kaldığı huzurevinde koronavirüse yakalanan ve hastalığı yenmeyi başaran Rahibe Andre, 118'inci yaşını izolasyonda kutladı. Yaşlılığını ti’ye alan söylemleriyle dikkatleri çeken Rahibe Andre, “Hayattan çekilmeyi düşünmüyorum ama beni istemiyorlar. Tanrı beni çağırmayı unutmuş gibi” dedi.

Koronavirüse yakalandığında hastalıktan ve ölmekten korkmadığını ifade eden Rahibe Andre, “Sevdiğim insanlarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Ağabeyime, büyükbabama ve büyükanneme katılmak için başka bir yerde olmak isterdim” demişti.

RESMİ OLARAK KABUL EDİLDİ

Görme engelli olan ve tekerlekli sandalye kullanan rahibe, Avrupa’nın en yaşlı insanı olarak ün salmıştı. Ancak Japon Tanaka’nın vefat etmesiyle birlikte resmi olarak dünyanın en yaşlı insanı ilan edildi.