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  3. 07 Temmuz 2020 16:41

Koronavirüsü ciddiye almayan devlet başkanı koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgınını ciddiye almayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Koronavirüsü ciddiye almayan devlet başkanı koronavirüse yakalandı
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yüksek ateş ve boğaz ağrıları bulunan Bolsonaro, koronavirüs salgını için söylediği "Basit bir grip" demeciyle uzun süre gündem olmuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI İKİNCİ ÜLKE
Bolsonaro'nun pandemiyi umursamayan tavrı pahalıya mal oldu. Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle 65 bin 556 kişi hayatını kaybetti. Brezilya bu alanda dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Brezilya, vaka sayısında da dünyada ikinci sırada. Solunum yollarını etkileyen virüs, 1 milyon 626 bin 71 kişiyi enfekte etti.

Brezilya, Kovid-19 pandemisinde Latin Amerika'daki merkez üssü konumunda bulunuyor.

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brezilya , koronavirüs
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