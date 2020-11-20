Koronavirüsü yenen ülkede seyircili maç keyfi!

Türkiye, Avrupa ve ABD, pandemide ikinci dalga ile mücadele ederken Avustralya, yeni vakaları ve koronavirüs kaynaklı ölümleri durma noktasına getirdi. Hayatın normale dönmeye başladığı ülkede geçtiğimiz gün gün oynanan rugby maçında koronavirüs sonrası seyirci rekoru kırıldı

Avustralya'daki rugby liginde 52 bin taraftar, Suncorp stadyumunda bir araya geldi. Bu rakam koronavirüsün ortaya çıkmasından sonra bir araya gelen en yüksek sayıdaki kalabalık oldu. Avustralya tüm dünyayı kıskandırdı.

Yetkililerin daha önce stadlara uyguladığı yüzde yetmiş yasağını kaldırıp stadların yüzde yüz kapasite ile dolabileceği kararını verdikten sonra oynanan maçta ev sahibi ekip Queensland rakibi New South Wales 2-1 lik seri ile mağlup etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BÜYÜK JEST

Maçtan önce yaklaşık 2 bin bilet, sağlık çalışanlarına virüs sürecinde gösterdikleri kahramanlıktan dolayı bedava verildi. Avutralya'da 52 bin taraftarın bir arada maç izlemesi diğer ülkelerde yaşayan taraftarları kıskandırdı.