Koronavirüsün bir yeni alt varyantı Türkiye sınırında
Yunanistan'da Covid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'ye (BA.2.75.2) (Centaurus) ilk kez rastlandığı bildirildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, 5-11 Eylül haftasında ülkede toplam 33 bin 590 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle, salgının başından beri görülen vaka sayısı 4 milyon 838 bin 811’e yükseldi.
Aynı hafta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu. Salgının başından bu yana, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 894’e ulaştı.
22 Temmuz – 4 Eylül tarihlerinde 664 örnekte yapılan incelemede ise bir BA.2 (BA.2.75.2) vakasına rastlandı.
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