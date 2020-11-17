  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 17 Kasım 2020 20:54

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani koronavirüse yakalandı

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani koronavirüse yakalandı
A+ A-

Kosova Meclis Başkanı görevini de yürüten Osmani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, koronavirüs  ile enfekte olan bazı yakınlarıyla temasların ardından  test yaptırdığını ve test sonucunun  pozitif çıktığını duyurdu.

Osmani, yaptığı açıklamada, "Bugünlerde virüsün her yerde, her zamankinden daha yaygın, her zamankinden daha tehlikeli olduğu görülüyor. Bu nedenle, virüs riskini ve gösterilmesi gereken özeni göz ardı etmeden, bu zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

cumhurbaşkanı , kosova , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM