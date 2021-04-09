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Kovid yoğum bakım servisinde akılalmaz cinayet!

Yunanistan'da yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören bir hasta, aynı odayı paylaştığı hastanın solunum cihazından gelen sesten rahatsız olduğu için makinenin fişini çekti.

Komşu Yunanistan'da akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı!

Kovid hastası olan bir kişi aynı odayı paylaştığı entübe hastayı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

KENDİ BAŞINA NEFES ALAMIYORDU

Ülke basınında yer alan habere göre, adı açıklanmayan 76 yaşındaki hasta entübe edildiği için solunum cihazına bağlanmıştı.

MAKİNENİN FİŞİNİ ÇEKTİ

Başkent Atina'daki bir hastanede bulunan ve bu cihaz olmadan nefes alamayan hastanın makinesinin fişinin çekildiği anlaşıldı.

PARMAK İZLERİ BULUNDU

Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatan polis solunum cihazına güç veren fişin üzerinde diğer hastanın parmak izine rastladı.

Gelen haberlere göre, cinayet suçundan gözaltına alınan hasta oda arkadaşının solunum cihazından gelen sesten rahatsız olduğu için makinenin fişini çekti.

288 bin 230 kişinin virüs bulaştığı Yunanistan'da pandeminin başından beri 8 bin 680 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler yunanistan koronavirüs yoğum bakım entübe
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