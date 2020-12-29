Köylüler o işareti gördü, 6 yaşındaki çocuğa tapmaya başladı

Hindistan'ın Delhi kentinin dışındaki köyünde yaşayan 6 yaşındaki Shivam Kumar isimli çocuk, anomali nedeniyle tanrı ilan edildi. Köylüler, küçük çocuğun tanrının dünyevi enkarnasyonu olduğuna inanıyor.

Shivam Kumar diğer tüm arkadaşları gibi normal bir çocuk olarak dünyaya geldi. Ardından sırtında kuyruk sokumuna yakın bir bölgede birden kıllanma meydana geldi. Uzun kıllar bir kuyruk görüntüsü oluşturdu.



Bu da Hindistan'da yaşayan bir kesimin inandığı tanrı olan Hanuman'a benzetildi. Çocuğun Hanuman'ın dünyadaki yansıması olduğu iddia edilince bir anda çocuk tanrı ilan edildi. Hindu maymun tanrısı olan Hanuman, Hindistan'daki dinler arasında oldukça bilinenler arasında yer alıyor.

Çocuğun sırtındaki kıl kümesinin Hanuman'ın kuyruğunu sembolize ettiğini iddia edilmesinin ardından çocuğun da tanrı olduğu iddiaları peş peşe geldi. Ailesi, çocuklarının kutsal olduğunu kabul ederken, çevre köyler ve kentlerde yaşayanlar saygılarını sunmak için çocuğun evine akın ediyor.

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Shivam'ın annesi için her gün ziyaretçi gelmesinden dolayı gündelik yaşamlarına devam edemediklerini ifade ederken, "İnsanlar umut için buraya geliyor. Onları geri çeviremiyoruz ancak gündelik işlerimizi de yapamaz olduk" dedi.