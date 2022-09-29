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Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm nedeni açıklandı

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm nedeni açıklandı

8 Eylül'de yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölüm belgesi yayınlandı.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in ölüm belgesi yayınlandı. Belgede, Kraliçenin 8 Eylül’de yerel saatle 15.10’da İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi. Elizabeth’in ölüm nedeninin ise “yaşlılık” olduğu ifade edildi. Belgeyi Kraliçenin kızı Prenses Anne imzaladı.

İngiltere’de 70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü Balmoral’da 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliçe için 19 Eylül Pazartesi günü dünya liderlerinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlenmişti.

Etiketler ingiltere kraliçe elizabeth
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