Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, tıbbi gözetim altında tutulmak üzere hastaneye kaldırıldı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.
Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi.
Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.
Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışmanlarıyla planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.
Önceki gün Kraliçe, İskoç'yaki evi Balmoral Kalesi'nde yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı ağırlamıştı.
Truss, Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından tüm ülkenin bu haberden dolayı üzüntü duyacağını söyledi.
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