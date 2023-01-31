Kraliçe II. Elizabeth'in ''en yaramaz arkadaşı'' hayatını kaybetti

Kraliçe II. Elizabeth'in tanınmadan toplum içine çıkmasına yardım eden 'en yaramaz arkadaş'ı Leydi Rupert Nevill 97 yaşında öldü.

Kraliçe II. Elizabeth'in çocukluk arakadaşı Leydi Rupert Nevill, geçen hafta 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

70 yıllık rekor kıran hükümdarlığı sırasında, Kraliçe II. Elizabeth dünyanın en ünlü kadınıydı. Yine de zaman zaman kimliğini gizlemeyi başardı. Bunu yapmasına yardım eden kadın, Leydi Rupert Nevill, geçen hafta 97 yaşında öldü.

9. Portsmouth kontunun kızı Camilla Wallop olarak hayata gözlerini açan Nevill, Kraliçe de dahil olmak üzere arkadaşları tarafından Micky olarak biliniyordu.

Kraliçe'yi çocukluğundan beri tanıyan, 1944 yılında Lord Rupert Nevill ile evlendi. Doğu Sussex'teki Uckfield'deki Horsted Place'a yerleşti. Ev, fırtınalı aşkları sırasında Prenses Margaret ve Peter Townsend için bir sığınak oldu. Kraliçe'nin kızkardeşi Margaret, Kraliyet Hava Kuvvetleri Subayı ve saray mensubu Townsend'le fırtınalı ve onaylanmayan bir aşk yaşamıştı.

Lord Rupert ise, Prens Philip'in haznedarı ve özel sekreteri olarak görev yaptı. Kraliçe ve Philip Brighton'daki tiyatroya gitmek için uzun bir yol yol kat ettiklerinde sık sık Horsted Place'de kalırlardı. İşte bu dönemde Leydi Rupert Nevill, Kraliçe'nin tanınmadan dolaşması için yardım ediyordu. Kraliçe bir keresinde fark edilmeden bilet gişesinde sıraya bile girmişti.

Ünlü İngiliz dizisi Downton Abbey'nin yaratıcısı Julian Fellowes, Leydi Rupert'in kendisi üzerinde derin bir etkisi olduğunu söylüyor: "Onu çok özleyeceğim."

Üst düzey kraliyet mensuplarının önümüzdeki hafta Leydi Rupert'in cenaze törenine katılması bekleniyor.