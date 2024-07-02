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Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'daki görüşmede önemli ve hassas konuları ele alacakları belirtildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Astana'da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında yapacağı ikili görüşmelere dair bilgi verdi.

KREMLİN'DEN GÖRÜŞMEYE DAİR AÇIKLAMA

Rus Devlet Başkanı'nın Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in yanı sıra Kazakistan, Pakistan, Moğolistan liderleriyle 3 Temmuz'da ayrı ayrı görüşmeler yapacağı bilgisini paylaşan Uşakov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin şunları açıkladı:

"SÜREKLİ DİYALOG HALİNDEYİZ"

"Türkiye'ye uzun zamandır ziyaret planlanıyor. İki liderin bu konuyu ele alacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye'nin konumu dikkate alındığında, özellikle bölgede çok önemli rol oynayan ülkelerin liderlerin görüş alışverişinde bulunacağı pek çok konu olduğunu düşünüyorum. Türk tarafıyla sürekli diyalog halindeyiz, sürekli telefon aracılığıyla temaslar var. Geçen günlerde Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Görüşmede, tüm önemli ve hassas konular ele alınacak."

BİRÇOK KONU MASAYA YATIRILACAK

Putin'in 4 Temmuz'da İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile de görüşme yapacağını aktaran Uşakov, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde ise ülkeler arasında siyaset, ekonomi, güvenlik ve birçok alanda iş birliğiyle ilgili konuların ele alınacağını söyledi.

Etiketler kremlik Erdoğan görüşme
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