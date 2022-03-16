Kremlin'den ''tarafsız devlet'' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, krayna'nın İsveç ve Avusturya ile karşılaştırılabilir bir statüye sahip tarafsız bir devlet haline gelmesinin Kiev ile müzakerelerde tartışıldığını ve bir 'uzlaşma' olacağını söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşı 21. gününde devame derlen Kremlin'den İsveç formülüyle 'uzlaşı' sinyali geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "İsveç modeli tarafsızlık Ukrayna’yla uzlaşı sayılabilir." dedi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu, şu anda tartışılan ve bir uzlaşma olarak değerlendirilebilecek bir seçenek"." ifadelerini kullandı.