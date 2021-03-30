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  3. Rusya Twitter'ı engelleyecek mi? Kremlin'den sert açıklama

Kremlin'den Twitter'a çok sert tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Twitter'ın bazı hesapları bloke etmesine ilişkin ''Çifte standart ve Rusya karşıtı propaganda kabul edilemez'' dedi.

ABD merkezli mikro blog platformu Twitter'ın aldığı karara Rusya'dan tepki geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Çifte standart ve Rusya karşıtı propaganda kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Twitter'ın bir araç olarak kullanıldığını iddia eden Peskov şu ifadeleri kullandı;

"Bir şirket yabancı meslektaşlarına siyasetle uğraşmak istemediğini, ve para kazanmak istediğini söyleyebilirse ve yerel yasalara uymaya hazırsa, o zaman orada sorun olmayacaktır."

Twitter geçtiğimiz günlerde bazı Rus hesaplarını bloke etmişti.

"TWITTER'I ENGELLEYEBİLİRİZ"

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ise Twitter’ın bir ay içerisinde tümüyle engellenebileceğini açıklamıştı.

Etiketler twitter kremlin rusya
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