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Kritik görüşme bugün: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya yakın!

Kritik görüşme bugün: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya yakın!

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde 4.tur bugün gerçekleştirilecek. Ateşkes müzakerelerini yürüten heyetler, önümüzdeki günlerde müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşında "barış umudu" yeşerdi. Ateşkes müzakerlerini yürüten heyetlerden umut verici haberler geldi.

Taraflara göre önümüzdeki günlerde müzakerelerde ilerleme sağlanabilir. 

Ukrayna tarafı presinplerinden ödün verme taraftarı değil. Ancak Rusya savaşın ilk günlerine oranla çok daha yapıcı.

"BAZI SONUÇLAR ÇIKABİLİR"

Ukraynalı müzakereci ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak müzakere konusunda "istekli" olduklarını söyledi. "Bazı sonuçlar" için önümüzdeki günleri işaret etti.

RIA ajansına konuşan Rus delege Leonid Slutsky ise görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini vurguladı.

Beklentisini "her iki delegasyonun ortak pozisyonuna ve imza konulacak bir belgeye dönüşmesi" olarak niteledi.

4. TUR BUGÜN

Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ön sonuçlarının ele alınması için bugün görüşme yapılacağını bildirdi.

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelerin çevrim içi olarak aralıksız devam ettiğini belirterek, çalışma gruplarının sürekli çalıştığını ve çeşitli konuların dikkat gerektirdiğini kaydetti.

Mihail Podolyak, "14 Mart'ta müzakerelerin ön sonuçlarını görüşmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullandı.

Ukraynalı yetkililerden yapılan açıklamaya göre video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek görüşme saat 11.30'da başlayacak.

ANLAŞMA İÇİN TÜRKİYE VE İSRAİL'İN ADI GEÇİYOR

Uzmanlara göre, taraflar nihai metin taslağı üzerinde çalışıyor.

Oluşturulacak barış anlaşması taslağının Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski ile Rus lider Vladimir Putin arasında imzalanması bekleniyor.

Anlaşmanın imzalanma konumu olaraksa Türkiye ile İsrail'in adı öne çıkıyor.

Gözler bugün video-konferans yöntemiyle yapılacak müzakerelerin yeni turunda.

Etiketler rusya ukrayna müzakere barış
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