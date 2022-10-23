''Kriz kahini'' Roubini'den iki farklı felaket senaryosu

2008 krizini doğru tahmin etmesi nedeniyle ''Krizi kahini'' olarak anılan Nouriel Roubini, bu sefer nükleer felaket uyarısında bulundu. Rusya lideri Putin'in New York'u hedef alabileceğini belirten Roubini, kentin nükleer imhadan kurtulsa bile önümüzdeki 20 yıl içinde Sandy Kasırgası gibi bir doğal afet nedeniyle sular altında kalacağını öne sürdü.

2008 finansal krizini tahmin ettiği için 'kriz kahini' olarak anılan ekonomist Prof. Dr. Nouriel Roubini, bu kez Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve Rusya lideri Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma ihtimalini değerlendirdi.

"RUSYA 12 AY İÇİNDE NÜKLEER SİLAH KULLANABİLİR"

Türkiye doğumlu olan "kriz kâhini ve doktor kıyamet" olarak anılan Nouriel Roubini, New York'ta yaşadığını ancak bir süre daha burada kalıp kalmak istediğine emin olmadığını belirtirken, "Önümüzde, on iki ay içinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silahlar kullanacağına dair senaryolar var. Ardından NATO'ya saldırması ve konvansiyonel bir savaş başlaması gündemde." dedi.

"20 YIL İÇİNDE NEW YORK'UN BÜYÜK KISMI SULAR ALTINDA KALACAK"

64 yaşındaki NYU Ekonomi Profesör, ve Roubini Macro Associates CEO'su, bu açıklamasının ardından ise Putin'in ilk nükleer hedefinin ABD'nin New York kenti olacağını öne sürerek, "Burada yaşamak güvenli değil" dedi. ABD merkezli New York Post gazetesine konuşan Roubini, "Manhattan nükleer imhadan kaçınmayı başarsa bile, 2012'de New York'u sular altında bırakan Sandy Kasırgası gibi bir doğal afet olasılığı hala var. Ve bu sefer çok daha kötüsü söz konusu. Önümüzdeki 20 yıl içinde New York şehrinin büyük bir kısmı sular altında kalacak." dedi.

ŞEHRİ KORUMAK İÇİN 52 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

ABD Ordusu'nun şehri korumak için deniz bariyerleri inşa etmek için 52 milyar dolarlık bir teklif sunduğunu vurgulayan Roubini, "Bunu kim ödeyecek? İşe yarayıp yaramayacağını bile bilmiyorlar. İnşası yirmi beş yıl alacak ve Manhattan'ı kurtarsak bile Jersey Shore ve Long Island'ın tamamı sular altında kalacak " dedi.

RESESYON UYARISI

Sözcü'de yer alan habere göre Roubini ayrıca ABD'de ve küresel ekonomide 2022 sonunda başlayıp 2023 boyunca sürecek "uzun ve çirkin" bir resesyon beklediğini de söyledi. ABD'de hafif bir resesyon bekleyenleri şirketlerin ve kamu kesiminin büyük borç oranlarına bakmaya davet eden Roubini, "Faizler ve borç çevrim maliyetleri artıkça birçok zombi kurum, hane, şirket, banka ve ülke batacak. Böylece kimin çıplak yüzdüğünü göreceğiz" uyarısında bulundu.