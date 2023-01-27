Kur'an-ı Kerim yakan provokatörden ortalığı karıştıracak açıklama

İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an- Kerim yakan Rasmus Paludan gerilimi tırmandıracak bir açıklamada bulundu. Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç'in ikiyüzlülüğü ise İsrail'in İsveç Büyükelçisi'nin paylaşımıyla ortaya çıktı.

Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan’ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Hiçbir şekilde kabul edilmediği belirtilen açıklamada Bakanlık bunun bir nefret suçu olduğunu vurguladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı; Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir.

İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.

SAVUNMA BAKANININ ZİYARETİ İPTAL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç’in, başkent Stockholm’de terör örgütü yandaşlarının Erdoğan ve Türkiye aleyhine gerçekleştirdikleri eylemlerle, Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyona karşı tedbir alınmamasını eleştirerek, “Bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik” dedi.

İSVEÇ SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, resmi sosyal medya hesabından İngilizce açıklama yapıp Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Jonson “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli” dedi. Bakan Jonson açıklamasında şunları kaydetti;

“Dün Türk mevkidaşım Hulusi Akar ile Almanya'nın Ramstein kentindeki ABD askeri üssünde görüştüm. Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli ve ortak güvenlik ile savunma konularında diyaloğu ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

DIŞİŞLERİ BAKANI NATO'YU İŞARET EDİP SİTEM ETTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Yaşanan çirkin hareketin İsveç'in NATO üyeliğini zora sokacağını belirten Tobias, Rasmus Paludan isimli kişinin yaptığı eylemi 'son derece uygunsuz' olarak nitelendirerek şunları söyledi: 'Süreç gereksiz yere uzayacak. Doğal olarak olayı çok ciddiye alıyoruz' dedi.

BİR TEHDİT DAHA: HER CUMA YAKACAĞIM

1 hafta sonra ise Rasmus Paludan'dan gerilimi tekrar en üst seviyeye çıkaracak bir açıklama geldi. Paludan, Türkiye, İsveç'e NATO'ya giriş izni verene kadar her cuma Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakacağını belirtti.

Öte yandan İsveç basınına da konuşan Palu'dan bir gazetecinin sorduğu 'Pişman Mısınız?' sorusuna hayli ilginç bir yanıt verdi. Paludan'ın verdiği yanıt şöyle:'Tabi ki hayır. Bunu yapmamın nedeni tamamen siyasi sebepler. Tek üzüldüğüm nokta çok sayıda ölüm tehdidi almam'

Paludan, kendisine 'terörist' diyen Çeçenistanlı İsveç vatandaşı sporcu Hamzat Çimayev'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. Paludan Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakacağını söyleyerek, "Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" dedi. İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Paludan'a tepki gösteren Çimayev, Danimarkalı siyasetçi için 'terörist' demişti.

İSVEÇ, TEVRAT'IN YAKILMASINA İZİN VERMEDİ

NATO üyeliği için Türkiye'nin kararını bekleyen İsveç'in ikili oyunu gün içinde ortaya çıktı. İsrail’in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, elçilik önünde Tevrat yakılması eylemi ile ilgili Twitter üzerinden önemli bir açıklamada bulundu. Kulman söz konusu açıklamasında şu sözlere yer verdi: 'Son birkaç gündür bu nefret dolu eylemin gerçekleşmemesi için gece gündüz çalışıyoruz' 'İsveç makamlarına yönelik çabalarımız neticesinde söz konusu grup, Tevrat yakma eyleminden vazgeçti.'