Küresel ticaretin can damarı Panama Kanalı'nı kuraklık vurdu

Küresel ticaretin can damarı Panama Kanalı'nda yaşanan kuraklık, kanaldan geçmeyi bekleyen gemilerin artmasına sebep oldu. Analistler, bu durumun küresel ticareti etkileyeceğini belirtti.

Kuzey yarım kürenin yaz mevsimine girmesiyle etkili olan sıcak hava dalgası, Orta Amerika ülkesi Panama'da kuraklığa sebep oldu. Kanal yöneten Panama Kanalı İdaresi (ACP), kuraklığın bir sonucu olarak geçiş yapan gemi sayısına kısıtlamalar getirdi.

Karayip denizi ile Pasifik okyanusunu bağlayan kanal, nakliye maliyetlerini düşürmesi sebebi ile şirketler tarafından tercih ediliyordu. Ancak yaşanan kuraklık, Panama Kanalı'ndan geçmek isteyen gemilerin uzun kuyruklarda beklemesine yol açtı.

Her gün kanaldan geçen gemi sayısını 36'dan 32'ye düşüren ACP, "eşi benzeri görülmemiş zorluklarla" karşı karşıya olduklarını ve böyle bir kuraklığın "tarihte benzeri olmadığını" söyledi.

KÜRESEL TİCARETİ ETKİLEYEBİLİR

Guardian'da yer alan habere göre, anlık görüntüleme sağlayan denizcilik internet siteleri, kanal yakınlarında yaklaşık 140 gemi olduğunu gösterdi.

Norveç merkezli analiz firması Xeneta'nın baş analisti Peter Sand, kanaldaki aksaklıkların kısa vadeli nakliye ücretlerini yükseltebileceğini ve "nakliyecileri tedarik zincirlerini değiştirmeye sevk edebileceğini" söyledi.

Panama Kanalı yöneticisi Ricaurte Vasquez Morales konuyla ilgili olarak, "Düzenli güncellemeler, şeffaf diyalog ve denizcilik hatları ve paydaşlarla yakın işbirliği yoluyla beklentileri yönetmeye ve müşterilerimizin bilinçli kararlar almasını sağlayan gerçek zamanlı bilgiler sağlamaya çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.

Küresel ticaretin yüzde 6'sının geçiş yolu olan kanaldaki kısıtlamalara ilişkin analistler, bazı büyük gemilerin nehri kullanmaya devam edebilmek için yüklerini azaltmak zorunda kalabileceği ve bu durumun küresel ticareti etkilemesi sebebiyle "fiyatlarda yükselişe yol açabileceği" konusunda uyardı.