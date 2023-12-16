Kuveyt Emiri öldü
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.
86 yaşındaki Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.
Kraliyet sarayı, Sabah'ın üç yıllık iktidarının ardından Cumartesi günü öldüğünü açıkladı.
Kuveyt devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, "Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevaf El-Ahmed El-Sabah'ın ölümünün yasını büyük bir üzüntü ve kederle tutuyoruz." denildi.
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