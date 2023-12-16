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Kuveyt Emiri öldü

Kuveyt Emiri öldü
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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

86 yaşındaki Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Kraliyet sarayı, Sabah'ın üç yıllık iktidarının ardından Cumartesi günü öldüğünü açıkladı.

Kuveyt devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, "Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevaf El-Ahmed El-Sabah'ın ölümünün yasını büyük bir üzüntü ve kederle tutuyoruz." denildi.

 

 

Etiketler Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah
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