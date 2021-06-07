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Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı

Çin’de kuyuya düşen 2 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekibi tarafından 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Çin’in Yunnan eyaletinde 2 yaşındaki bir kız çocuğu 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çocuğu 40 santimetre çapındaki kuyudan çıkartmak için iş makinesi kullandı. İtfaiyeciler iş makinesiyle genişletilen kuyunun borularını kırarak kuyudan aşağı indi. Yaklaşık 10 saat süren kurtarma operasyonunun ardından çocuk kuyudan çıkarıldı. Küçük kız kuyudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken, durumunun stabil olduğu belirtildi.

Etiketler bebek çocuk kuyu
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