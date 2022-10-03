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Kuzey Işıkları İngiltere'de böyle görüntülendi

Kuzey Işıkları İngiltere'de böyle görüntülendi

İngiltere’de bulunan Kielder Astronomik Gözlemevi, bölgede beliren Kuzey Işıkları’nı görüntüledi.

Görüntüler gözlemevinin bulunduğu İngiltere'nin İskoçya sınırındaki Northumberland bölgesinde çekildi.

Gökbilimci Don Monk, uzun zamandır gördüğü en iyi görüntünün bu olduğunu söyledi.

Aurora Borealis ya da bilinen adıyla Kuzey Işıkları, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.

Kış aylarında soğuk, uzun ve karanlık gecelerde daha sık görülüyor.

Etiketler kuzey ışıklar ingiltere
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