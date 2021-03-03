  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne ilçesinde oluşan hortum büyük panik yarattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne ilçesine bağlı Esentepe köyü açıklarında denizde çıkan hortum bölgede korku ve paniğe neden oldu. Karadan yaklaşık 400 metre açıkta oluşan hortum, 10 dakika sürdü. Hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini kaybetti.

Etiketler hortum kuzey kıbrıs panik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte son 3 ayın 16 seçim anketinin ortalaması
İşte son 3 ayın 16 seçim anketinin ortalaması
Enflasyon rakamları sonrası dolar, euro ve altında son durum
Enflasyon rakamları sonrası dolar, euro ve altında son durum
Kimsesizler mezarlığına defnedilecekti, öğrencileri sahip çıktı
Kimsesizler mezarlığına defnedilecekti, öğrencileri sahip çıktı
Bakanlık'tan gece yarısı genelgesi! Çalışma saatleri yine değişti
Bakanlık'tan gece yarısı genelgesi! Çalışma saatleri yine değişti
Sokağa çıkma yasağının saatleri değişiyor!
Sokağa çıkma yasağının saatleri değişiyor!