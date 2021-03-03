Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne ilçesinde oluşan hortum büyük panik yarattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne ilçesine bağlı Esentepe köyü açıklarında denizde çıkan hortum bölgede korku ve paniğe neden oldu. Karadan yaklaşık 400 metre açıkta oluşan hortum, 10 dakika sürdü. Hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini kaybetti.