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Kuzey Kore lideri Kim’in kız kardeşi Güney Kore'yi böyle tehdit etti

Kuzey Kore lideri Kim’in kız kardeşi Güney Kore'yi böyle tehdit etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’i füze denemesi nedeniyle eleştirerek, "İki ülke arasındaki ilişkiler yok olur" dedi.

Ülke yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Kuzey Kore’nin füze denemelerini "provokasyon" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Kim Yo Jong, Moon’un "iftiralarına" devam etmesi halinde ikili ilişkilerin “tam bir yıkıma” uğrayacağını ifade ederken, Kuzey Kore’nin füze denemelerinin ise rutin savunma önlemleri olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore bugün balistik füze denemesi yaparken, ardından Güney Kore yönetimi de denizaltından balistik füze fırlatma testi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon, ülkenin füze kabiliyetindeki gelişmelerin “Kuzey Kore provokasyonuna karşı kesin bir caydırıcılık” görevi göreceğini söylemişti.

Etiketler kuzey kore güney kore
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