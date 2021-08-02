Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşinden ABD uyarısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, yaklaşmakta olan ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının Seul ile görüşmeleri tehlikeye atabileceği ile ilgili uyarıda bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri tatbikat düzenlemesi üzerine açıklamada bulundu.

Yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore ordusu ile ABD ordusunun ortak askeri tatbikatlarının planlandığı gibi sürdürüleceğine dair hoş olmayan haberler aldığını belirtti.

Eylül’de düzenlenmesi planlanan söz konusu ortak askeri tatbikatın Güney ile Kuzey arasındaki gerilimi yeniden artırabileceğini vurgulayan Kim, "Hükümetimiz ve ordumuz, Güney Kore'nin saldırgan bir savaş tatbikatı mı düzenlediğini yoksa cesur bir karar mı verdiğini yakından takip edecek" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 16 Mart'ta, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı ortak tatbikatı sert bir dille eleştiren Kim Yo-jong'a verecek bir yanıtları olmadığını ve bölgedeki ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceklerini söylemişti. Kim Yo-jong'un, Güney Kore ve ortak askeri tatbikat düzenlediği ABD'ye daha ileri provokasyonlardan kaçınmaları uyarısında bulunduğunun anımsatılması üzerine Psaki, "Kuzey Kore'nin yorumlarına karşılık, doğrudan bir yorumumuz ya da yanıtımız yok" demişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay birlikte yapması beklenen tatbikatlar öncesinde, askeri kapasitenin güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.