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Kuzey Kore'de korona vakaları patladı

Kuzey Kore'de korona vakaları patladı

Pandeminin başından bu yana ilk koronavirüs vakasını geçen hafta bildiren Kuzey Kore'de bir günde 232 binden fazla vaka tespit edildi.

Bir günde 232 bin 880 kişinin yüksek ateş belirtisi gösterdiği açıklanırken kaç kişinin Corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilmedi. 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

İktidardaki İşçi Partisi'nin toplantısına başkanlık eden Kuzey Kore lideri Kim Jong un, hükümet yetkililerinin salgınla mücadele etme yöntemini eleştirdi.

Kim, "Devletin krizle başa çıkma kapasitesindeki olgunlaşmamışlık pandemi ile mücadelede zorlukları artırdı" ifadelerini kullandı.

İlk vakanın bildirilmesinden bu yana Kuzey Kore 1 milyon 700 binden fazla ateş belirtisi gösteren hasta ve 62 can kaybı açıkladı.

Etiketler kuzey kore koronavirüs
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