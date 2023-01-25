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Kuzey Kore'de salgın hastalık alarmı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kuzey Kore'de salgın hastalık alarmı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Kuzey Kore'de tespit edilemeyen solunum yolu hastalığı nedeniyle başkent Pyongyang'da 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yonhap'ın NK News'e dayandırdığı haberine göre, yetkililer, vaka sayısındaki artışın önüne geçebilmek için başkentte sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı. Henüz hastalığın türünün tespit edilemediği ancak başkent sakinlerinden gün içinde birkaç kez vücut sıcaklıklarını ölçmeleri istendi.

HALK GIDA STOKU YAPIYOR
Yerel basındaki haberlerde, Pyongyang'da halkın, 5 günlük sokağa çıkma yasağının uzaması ihtimaline karşı gıda stoku yaptığı kaydedildi. Kuzey Kore'de, ilk Kovid-19 vakası Mayıs 2022'de açıklanırken ağustosta ise salgına karşı zafer kazanıldığı ilan edilmişti.

ŞEFFAF OLMAMAKLA SUÇLANIYORLARDI
Bir diğer taraftan Pyongyang yönetimi, salgına dair vaka sayıları ve buna bağlı can kaybı sayılarını şeffaf olarak açıklamamakla suçlanıyordu.

Etiketler kuzey kore solunum yolu hastalığı salgın sokağa çıkma yasağı
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