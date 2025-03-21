Kuzey Kore’den tehdit gibi uyarı: ''En yıkıcı ve ölümcül silahları kullanabiliriz''

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin bölgede gerçekleştirdiği Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na sert tepki gösterilerek, "ABD ve Güney Kore’yi kontrol altına almak gerekirse, en yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçenekler ordumuz tarafından değerlendirilecektir" uyarısında bulunuldu.

Kuzey Kore’den, ABD ve Güney Kore’nin gerçekleştirdiği 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na sert tepki geldi. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında "gizli yeraltı tünel ağlarını yok etme" ve "düşmanın nükleer silahlarını ortadan kaldırma" eğitimlerinin düzenlendiği hatırlatılarak, "Bu durum, ABD ve Güney Kore’nin savunma amaçlı olduğunu söylediği ortak askeri tatbikatların Kuzey Kore'yi baştan sona işgal etmeyi amaçlayan bir saldırı provasından başka bir şey olmadığını kanıtlamaktadır" denildi. ABD ve Güney Kore’nin geçmiş yıllarda da birçok ortak tatbikat yaptığı belirtilen açıklamada, "Düşman ülkelerin askeri provokasyonları asla göz ardı edilemeyecek vahim bir düzeye ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"En ağır sonuçlara yol açabilir"

Kuzey Kore yasalarının gerekli durumlarda düşmana karşı hangi araç ve yöntemlerin kullanılması gerektiğini açıkça belirlediği vurgulanan açıklamada, "ABD ve Güney Kore’yi kontrol altına almak gerekirse, en yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçenekler ordumuz tarafından değerlendirilecektir" uyarısında bulunuldu. ABD ve Güney Kore’nin nükleer silahlara sahip bir devletin güvenliğini tehlikeye atmasının "en ağır sonuçlara yol açabileceği" kaydedilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ordularını sorumsuz ve tehlikeli askeri eylemlerini bir an önce durdurmaya çağırıyor, bunların yol açacağı feci sonuçlar konusunda bir kez daha uyarıyoruz" denildi.

ABD ve Güney Kore ortak tatbikat yapmıştı

ABD ve Güney Kore orduları Özgürlük Kalkanı adlı 11 günlük bir ortak tatbikat gerçekleştirmiş, tatbikatın Washington - Seul ittifakının askeri müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı açıklanmıştı. Kuzey Kore, tatbikatın bölgesel gerginliği artırdığını savunarak ABD ve Güney Kore’ye sert tepki göstermişti.

Kuzey Kore yeni uçaksavar füze sistemini test etti

Kuzey Kore'den bölgede güvenlik endişelerini artıracak bir savunma hamlesi daha geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre yeni geliştirilen ve seri üretimine başlanan uçaksavar füze sistemi ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde başarılı bir şekilde test edildi.

Kuzey Kore Füze İdaresi'nin gerçekleştirdiği testin, yeni uçaksavar füze sisteminin güvenilirliğini kanıtladığı belirtildi. Ülke lideri Kim, silah sisteminin "üstün bir savaş yeteneğine sahip olduğunu" vurguladı. Üretim sürecinde yer alan yetkililere teşekkür etti. Kim, "Ordumuzun övünmeye değer savaş yeteneği bir başka önemli silah sistemiyle donatılıyor" ifadelerini kullandı.

İHA