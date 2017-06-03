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  3. 03 Haziran 2017 10:09

Kuzey Kore'ye büyük şok !

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yaptırımlarını artırma kararı aldı.

Kuzey Kore'ye büyük şok !
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletme kararı aldı.  Bu kapsamda yaptırım listesine 14 Kuzey Koreli ve 4 firma daha eklendi. Söz konusu kişi ve kuruluşlar hakkında seyahat yasağı ve varlık dondurma kararı verildi.

ABD tarafından sunulan ve yaptırımların genişletilmesini içeren tasarı 15 üyeli BMGK'da oy birliğiyle kabul edildi.

BMGK'nın yaptırım listesine Kuzey Kore'nin nükleer programına finansal  destek vermekle suçlanan 14 Kuzey Koreli ve 4 firma daha eklendi. Bu kişi ve  kuruluşlar hakkında seyahat yasağı ve varlık dondurma kararı alındı.

Yaptırım listesinde Kuzey Kore'nin denizaşırı casusluk  operasyonlarının başındaki isim olduğu düşünülen Cho Il U da bulunuyor.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana  askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

"Kuzey Kore'ye mesaj gönderdik"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylamanın ardından yaptığı  açıklamada, BMGK'nın Kuzey Kore'ye net bir mesaj gönderdiğini belirterek,  "Balistik füze denemelerine son verin ya da sonuçlarına katlanın." dedi.

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