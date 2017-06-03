Kuzey Kore'ye büyük şok !

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletme kararı aldı. Bu kapsamda yaptırım listesine 14 Kuzey Koreli ve 4 firma daha eklendi. Söz konusu kişi ve kuruluşlar hakkında seyahat yasağı ve varlık dondurma kararı verildi.

ABD tarafından sunulan ve yaptırımların genişletilmesini içeren tasarı 15 üyeli BMGK'da oy birliğiyle kabul edildi.

BMGK'nın yaptırım listesine Kuzey Kore'nin nükleer programına finansal destek vermekle suçlanan 14 Kuzey Koreli ve 4 firma daha eklendi. Bu kişi ve kuruluşlar hakkında seyahat yasağı ve varlık dondurma kararı alındı.

Yaptırım listesinde Kuzey Kore'nin denizaşırı casusluk operasyonlarının başındaki isim olduğu düşünülen Cho Il U da bulunuyor.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

"Kuzey Kore'ye mesaj gönderdik"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, BMGK'nın Kuzey Kore'ye net bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Balistik füze denemelerine son verin ya da sonuçlarına katlanın." dedi.