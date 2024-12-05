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Kuzey Kutbu'nda ilk buzsuz gün için tarih verildi

Kuzey Kutbu'nda ilk buzsuz gün için tarih verildi
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Bilim insanları, Kuzey Buz Denizi'ndeki buz kaybının 2027 yazının sonları gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğini açıkladı.

Bilim insanları, ‘buzsuzluğu’ deniz buzu alanının kısa süre içinde bir milyon kilometrekarenin altına düşmesi olarak tanımlarken, Kuzey Kutbu'nun ilk buzsuz gününün artık kaçınılmaz ve geri döndürülemez olduğunu söylüyor.

 Colorado Boulder Üniversitesi'nden İklim Bilimci Alexandra Jahn ve İsveç'teki Göteborg Üniversitesi'nden Celine Heuze'nin aralarında bulunduğu uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, ilk buzsuz günü tahmin etmek için 300'den fazla bilgisayar modeli kullandı. Çalışmaya göre, Kuzey Buz Denizi'nin düzenli olarak buzsuz kalması halinde, bu durum en kuzeydeki denizin kırılgan ekosistemini önemli ölçüde etkileyebilir.

Alexandra Jahn, Kuzey Kutbu'ndaki ilk buzsuz günün bir şeyleri dramatik şekilde değiştirmeyeceğini belirterek, “Ancak Kuzey Buz Denizi'ndeki doğal ortamın belirleyici özelliklerinden birini yani yıl boyunca deniz buzu ve karla kaplı olmasını, sera gazı emisyonları yoluyla temelden değiştirdiğimizi gösterecek” dedi.

 Bilim insanları açıklamalarında yakın gelecekte deniz buzunun erimesi ile ilgili zaman çizelgesini geciktirmek için hala bir şans olduğunu da aktardı.

DHA

Etiketler kuzey kutbu buzul erime iklim değişikliği
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