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LC Waikiki'deki ''tişört krizi'' büyüyor

LC Waikiki'deki ''tişört krizi'' büyüyor

Dünyaca ünlü yerli giyim markası LC Waikiki’nin Arapça kelimeler yazılı bebek tişörtünün yarattığı kriz sürüyor.

Arapça yazılı bebek tişörtünün Türkiye’deki sitesinde satışa sunulması nedeniyle önce Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarından tepki alan şirket ürünün internet sitesine yanlışlıkla konulduğunu söyleyerek tişörtü sistemsel bir hata savunmasıyla satıştan çekmişti. Şimdi de Arap sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

El Cezire’de yer alan habere göre ürünün geri çekilmesini ırkçılık olarak yorumlayan arap tüketiciler, LC Waikiki’nin ürünü bilinçli olarak satışa sunduğunu ancak daha sonra gelen gelen tepkilere boyun eğdiğini savunuyor. Haberde yer alan iddiaya göre kullanıcılar bir boykot kampanyası başlattı.

 

Etiketler tişört tişört krizi lc waikiki
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