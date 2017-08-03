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  3. 03 Ağustos 2017 09:37

Leonardo da Vinci'nin ''uzaylıları'' bulundu

Leonardo da Vinci’nin tablolarını simetrik olarak birleştirip inceleyen UFO araştırmacıları ünlü ressamın eserlerinde uzaylıları resmettiğini öne sürdü

Leonardo da Vinci'nin ''uzaylıları'' bulundu
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İnternetin popüler video paylaşım platformu YouTube'daki "The Paranormal Crucible" isimli kanal, Rönesans dönemi sanatçısı Leonardo da Vinci'nin tablolarında gizlenmiş uzaylı çizimlerinin yer aldığını öne sürdü. İtalyan ressamın, "Vaftizci Yahya" eserini inceleyen YouTube kanalı, tablonun dünya dışı yaşamın kanıtı olduğunu iddia etti. Bilgisayarda incelenen ve simetrik olarak birleştirilen eserde beliren uzaylı yüzlerinin gösterildiği videoda, "Birçok teorisyen, Da Vinci'nin kasıtlı olarak eserlerine gizli kodlar ve subliminal mesajlar sakladığına inanıyor" ifadeleri yer aldı. Uzaylılar hakkında yayımlar yapan UFO Sightings Daily sitesinin yazarı Scott C Waring ise ünlü ressamın tablolarına uzaylı görüntüleri saklamış olmasının mümkün olduğunu dile getirerek, "Çalışmalarına gizli mesajlar saklamasıyla biliniyordu. Olağanüstü yetenekleri uzaylılardan geliyor olabilir. Ya da o da uzaylılardan biriydi" diye konuştu. "UFO avcısı" lakaplı Waring, "Da Vinci, geniş bir yaratıcılık yelpazesinin yanı sıra yüksek bir entelektüelliğe de sahipti. Leonardo gibi farklı alanlarda eserler vermek alışılmadık bir durum. Bütün işaretler onun uzaylı olabileceğini gösteriyor" dedi.

Leonardo da vinci , uzaylı
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