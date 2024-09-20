LGBTQ+ karşıtı yasa sonrası trans cinayeti

Gürcistan parlamentosu haftalar süren tartışmaların ardından LGBTi+ karşıtı bir yasayı onayladıktan sadece bir gün sonra trans model Kesaria Abramidze korkunç bir cinayete kurban gitti.

Gürcistan parlamentosu, 17 Eylül Salı günü LGBTİ+ karşıtı yeni bir yasayı onayladı. Oturumda 150 milletvekilinin 84’ü evet oyu kullandı. Yasa, eşcinsel evliliği, eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini, cinsiyet uyum tedavilerini ve medyada LGBTİ+’ların gösterilmesini yasaklıyor.

Yasa ayrıca yetkililere Onur Yürüyüşleri’ni ve gökkuşağı bayrağını yasaklama yetkisi veriyor. Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili yasayı veto edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanının veto yetkisine sahip. Fakat parlamentonun bu vetoyu aşma gücü var.

Yasanın geçmesinden sadece bir gün sonra ise ülkenin ünlü trans kadını Kesaria Abramidze evinde öldürüldü.

Cinayet ile ilgili Abramidze’nin partneri olduğu iddia edilen 26 yaşında bir erkek tutuklandı. Abramidze’nin öldürülmesi bir nefret cinayeti olarak değerlendiriliyor.

Trans kadın Abramidze daha önce aile içi şiddetle mücadele ettiğini açıklamıştı. Nisan ayında, yaklaşık iki yıl boyunca toksik ve istismarcı bir ilişki yaşadığını ve bu nedenle kamuoyundan uzaklaştığını belirtmişti. “Bu zor durumdan kaçmak için ülkeyi terk ettim” demişti.

Sivil toplum grupları ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi’ni, 26 Ekim’de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde korku yaratmak ve destek toplamak için bu yasayı kullanmakla suçladı.

30’dan fazla sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili’den yasayı veto etmesini istedi.

Avrupa Birliği’nin dış ilişkiler sözcüsü Peter Stano, yasanın aceleye getiriliş sürecinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi. Stano, yasanın Gürcü vatandaşlarının haklarını zayıflattığını ve LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığı artırabileceğini belirtti. AB ayrıca, bu mevzuatın Gürcistan’ın AB entegrasyon beklentilerini riske attığını vurguladı.

2018 yılında Miss Trans Star International'da Gürcistan'ı temsil eden ve Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Abramidze'nin cinayeti için sosyal medyada tepkiler yağdı

Gürcü siyaset bilimci Maia Otarashvili, X.'te "Kesaria ikonikti! Kışkırtıcı, bilge, inanılmaz derecede cesurdu! Gürcistan'ın trans hakları için bir öncüydü" diye yazdı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, cinayetin Gürcü toplumu için bir "uyanış çağrısı" olması gerektiğini söyledi. "Korkunç bir cinayet! Bu güzel genç kadının ölümü... boşuna olmamalı!" diye yazdı