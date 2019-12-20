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  3. 20 Aralık 2019 10:03

Libya, Türkiye anlaşmasını onayladı

Libya’nın uluslararası tanınırlığı olan hükümeti, geçtiğimiz ay Türkiye ile mutabakata vardığı güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını onayladığını duyururken; rakip güçlerle aylardır sürdürdüğü mücadelede Ankara’dan olası bir askeri yardım sağlamanın da önünü açmış oldu.

Libya, Türkiye anlaşmasını onayladı
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Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ 27 Kasım’da imzalanmıştı. Libya ile yapılan anlaşmayı ‘Sevr’in tersyüz edilmesi’ olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asker gönderilmesine ilişkin, “Böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye’ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir” demişti. Yunanistan ise bu anlaşmaya ‘hukuksuz olduğu’ gerekçesiyle tepki göstererek BM’ye itirazda bulunmuştu.

Libya Birlik Hükümeti (GNA) yaptığı açıklamada, mutabakat muhtırasının onaylandığını belirtti ancak detay vermedi.

Erdoğan çarşamba günü yaptığı açıklamada Ankara’nın Libya ile işbirliğini geliştirmek adına GNA’ya askeri yardım sağlayabileceğini ve Akdeniz’de iki ülkenin ortak adımlarını destekleyeceğini söylemişti.

Türkiye’nin ne şekilde ve ne zaman askeri destek sağlayabileceği ile ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Başkent Trablus’ta bulunan GNA, nisan ayından beri Khalifa Haftar önderliğindeki Libya Milli Ordusu’nun saldırılarını püskürtmeye çalışıyor.

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