Libya'da çatışma büyüyor. Trablus'ta ölü sayısı 50 oldu !

Dünya Sağlık Örgütü 10 Mobil Kliniği Trablus'ta görevlendirdi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Trablus'ta endişe büyüyor.

Dünya Sağlık Örgütü WHO Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı kuvvetlerin arasında çıkan çatışmaların giderek büyüdüğünü ve ölü sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı. Örgütün açıklamasında Trablus'ta büyüyen çatışma ortamında hükümete bağlı sağlık merkezlerinin yeterli hizmeti sunamadığı ve acil tıbbi malzeme desteğine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

WHO Trablus'da Libya Ulusal Muatabakat Hükümeti Sağlık bakanlığna destek amacıyla 10 mobil kliniğin destek amacıyla faaliyete geçirildiğini açıkladı.

Hastanelere 300 e yakın kritik durumda çatışmalarda yaralanan hastanın ulaştığını ancak acil müdahale için yeterli malzeme sağlanamayan ülkede kısa süre içinde tıbbi yardım malzemesi temin edilmezse yaralılara müdahale şansı da kalmayacağı belirtildi...

Dünya Sağlık Örgütü Libya Koordinatörü Dr Jabbar Husseyin Dünya Sağlık Örgütü ve Libya'daki uluslararası yardım kuruluşlarının bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için harekete geçtiğini ancak şehirdeki iç çatışmalar nedeni ile yollardaki barikatlardan ambulant ve yardım ekiplerinin müdahale etmekte zorlandığını fade ederek ''Burada durum giderek ciddileşiyor,kısa zamanda control altına alımadığında çok daha ciddi sıkıntılar ve kayıplar yaşanabilir'' deci.