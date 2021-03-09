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Libya'dan kritik Türkiye açıklaması

Libya'dan kritik Türkiye açıklaması

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, , Türkiye ile imzaladıkları anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandıklarını söyledi.

Temsilciler Meclisi (TM), Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) seçtiği Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki hükümete güvenoyu oturumu için Sirte kentinde toplandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, oturumda yaptığı konuşmada, Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı" dedi.

Etiketler libya mesaj türkiye
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