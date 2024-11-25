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Litvanya'da kargo uçağı binaya düştü

Litvanya'da kargo uçağı binaya düştü
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Litvanya'nın başkenti Vilnius yakınlarında DHL firmasına ait 4 mürettebatlı kargo uçağının 2 katlı bir binaya düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Almanya'nın Leipzig kentinden havalanan DHL firmasına ait 4 mürettebatlı kargo uçağı Litvanya'nın başkenti Vilnius yakınlarında iki katlı bir binaya düştü. Büyük patlamanın meydana geldiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Uçakta bulunan bir mürettebatın kayıp olduğunu bildiren yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Uçak mürettebatının 2'sinin pilot, 2'sinin ise kargo firması çalışanı olduğu aktarıldı.

Hükümete bağlı Ulusal Kriz Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü binanın 12 sakininin hayatta olduğu ve tahliye edildiği bildirildi.

İHA

Etiketler kargo uçağı dhl uçak litvanya
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