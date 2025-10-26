  1. Anasayfa
  Louvre Müzesi'ndeki soygununun ardından dikkat çeken karar

Fransa'nın başkenti Paris'te 88 milyon euro değerinde tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi'nde sergilenen bazı mücevherlerin, Fransa Bankası’na taşındığı bildirildi.

Fransa basını, başkent Paris’teki Louvre Müzesi’nde soyguncuların hedefi olan Apollo Galerisi'nde geriye kalan mücevherlerin önceki gün polis ekipleri eşliğinde Fransa Bankası’na transfer edildiğini duyurdu. Güvenlik tedbirleri kapsamında ulusal merkez bankası Fransa Bankası’na taşınan mücevherlerin ne zaman yeniden sergileneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

DHA

