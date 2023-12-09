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Love Story filminin yıldızı hayatını kaybetti

Love Story filminin yıldızı hayatını kaybetti
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Unutulmaz Love Stroy (Aşk Hikayesi) filmiyle hafızalara kazınan ABD'li aktör Ryan O’Neal, dün 82 yaşında hayata veda etti.

Ünlü aktör Ryan O’Neal’ın oğlu Patrick O’Neal, ABD yapımı Love Story filmiyle ünlenen ve filmdeki rolüyle Oscar’a aday gösterilen yıldızın dün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Patrick O’Neal açıklamasında “Bu şimdiye kadar söylemek zorunda kaldığım en zor şey ama işte söylüyorum. Babam bugün, onu destekleyen ve bizim gibi seven sevgi dolu ekibinin yanında huzur içinde vefat etti” dedi. Babasının Love Story filmiyle uluslararası bir film yıldızı olduğunu belirten Patrick O’Neal, yine babasını “O bir Hollywood efsanesidir” ifadeleriyle nitelendirdi.

Ryan O’Neal ayrıca Uzaktaki Köprü (A Bridge Too Far) filminde Sean Connery, Anthony Hopkins ve Laurence Olivier gibi ünlü yıldızlarla birlikte oynamıştı. Ali MacGraw ile birlikte başrolünü paylaştığı Love Story filmi 1971 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime girmiş ve birçok ülkede olduğu gibi gişe rekorları kırmıştı.   

Love Story filminin yıldızı hayatını kaybetti - Resim : 1

DHA

Etiketler love story ryan o neal
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