  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 16 Ağustos 2019 13:19

LPG tankı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kamboçya’da bir gaz dolum istasyonunda LPG tankında meydana gelen patlamayla ortalık savaş alanına döndü. Patlama anı anlar yoldan geçmekte olan bir aracın kamerasına yansıdı.

A+ A-

Patlama, Siem Reap şehrinde bir yakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan tenkerdeki 2 tonluk LPG yakıtının istasyonun deposuna aktarılması sırasında bir anda alevler yükseldi ve patlama oldu.

Patlama sonucunda oradan geçen 1’i polis, 2’si ABD ve İngiliz vatandaşı turistler olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralananlardan 7’sinin durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığını bildirildi. Patlamanın etkisiyle istasyonun önünde park halinde duran 2 motor zarar görürken, yanında bulunan markette de hasar meydana geldi.

Polis, patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.


 
 

doğalgaz , patlama , kamboçya , lpg tankı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM