Lübnan'da, Ermenistan ordusu için gönüllü asker toplanıyor

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ermenistan'ın, 27 eylül sabahı Terter Rayonu ve Füzuli Rayonu'nda sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıya Azerbaycan ordusu karşı hücuma geçerek karşılık verdi. Bu kapsamda Dağlık Karabağ bölgesinde işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, birçok kritik noktayı ele geçirildi.
DAĞLIK KARABAĞ'DA SAVAŞMAK İÇİN GÖNÜLLÜ ASKER TOPLUYOR
Azerbaycan karşısında çaresiz kalan ve çok sayıda askerini kaybeden Ermenistan ordusuna, Lübnan'daki Ermenilerden destek geldi. Ermenilerin yaşadığı mahallelerde,Dağlık Karabağ'da savaşmak için para yardımı ve gönüllü asker toplama masaları kuruldu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol