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  3. 02 Kasım 2020 10:32

Lübnan'da, Ermenistan ordusu için gönüllü asker toplanıyor

Lübnan'da Ermenilerin yaşadığı mahallelerde Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker ve para toplamak amacıyla kampanya başlatıldı.

Lübnan'da, Ermenistan ordusu için gönüllü asker toplanıyor
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Ermenistan'ın, 27 eylül sabahı Terter Rayonu ve Füzuli Rayonu'nda sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıya Azerbaycan ordusu karşı hücuma geçerek karşılık verdi. Bu kapsamda Dağlık Karabağ bölgesinde işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, birçok kritik noktayı ele geçirildi.

DAĞLIK KARABAĞ'DA SAVAŞMAK İÇİN GÖNÜLLÜ ASKER TOPLUYOR
Azerbaycan karşısında çaresiz kalan ve çok sayıda askerini kaybeden Ermenistan ordusuna, Lübnan'daki Ermenilerden destek geldi. Ermenilerin yaşadığı mahallelerde,Dağlık Karabağ'da savaşmak için para yardımı ve gönüllü asker toplama masaları kuruldu.

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