Lübnan'da ikinci siber saldırı: Hizbullah'ın telsizleri patladı

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarına yeni bir siber saldırı düzenlendi. Grubun kullandığı el telsizleri, bir kez daha patladı.

Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazları ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde bir kez daha patladı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, cihazların çağrı cihazı olup olmadığının net olmadığını belirtti. Hizbullah'a yakın bir kaynak ise Beyrut karargahındaki el telsizlerinin infilak ettiğini aktardı.

Duyulan patlamalardan en az biri, Hizbullah'ın önceki gün ülke genelinde kullandığı binlerce çağrı cihazının patlatılması sonucu ölenler için düzenlediği bir cenaze töreninin yakınında gerçekleşti.

Patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Lübnan’da çağrı cihazlarında yeni patlamalar olduğunu iddia etti. Yerel kaynaklar da olayda telsizlerin patladığını ileri sürdü.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.