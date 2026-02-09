Lübnan'da korku dolu gece: 2 bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Lübnan’ın Trablusşam kentinde iki binanın çökmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Lübnan’ın Trablusşam kentindeki Bab Tabbaneh Mahallesi’nde çok katlı olan iki bina çöktü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Trablusşam Belediye Başkanı Abdul Hamid Karimeh, yaptığı açıklamada enkaz altında kalanlar olduğunu ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Lübnan basınında yer alan haberlerde, yıkılan iki binada toplam 22 kişinin yaşadığı ve şu ana kadar 4 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı aktarıldı.
İHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol