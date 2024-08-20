Lüks tekne battı, milyarder ve kızı aranıytor

Sicilya adası açıklarında seyreden İngiliz milyarderin yatı şiddetli fırtına sebebiyle battı. Teknede bulunan 22 kişiden 15'i kurtarılırken teknoloji milyarderi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızını arama çalışmaları sürüyor.

İtalya’nın Sicilya adası açıklarında seyreden 56 metre uzunluğundaki Bayesian adındaki tekne, şiddetli bir fırtına yüzünden Pazartesi sabahı 5:00 civarında battı.

BBC'nin haberine göre, faciada teknede bulunan İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı 22 kişiden 15'i kurtarılabildi. Kurtarılanlar arasında bir yaşındaki İngiliz bir bebek de var. Ancak, aralarında ünlü milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah Lynch'in de bulunduğu birçok kişi kayboldu. Kurtarma ekipleri, 50 metre derinlikteki enkazı bulmasına rağmen kayıplara dair henüz net bir bilgiye ulaşamadı.

Olayın nedenleri arasında şiddetli fırtına, teknenin demirlemiş olması ve yelken direğinin kırılması gibi faktörler gösteriliyor. Ancak, kaza ile ilgili detaylı soruşturma devam ediyor. Uzmanlar, teknenin bakımı, hava durumu uyarıları ve kurtarma çalışmalarının zamanlaması gibi konularda eksiklikler olup olmadığını araştırıyor.

Olayın uluslararası boyutu, ünlü milyarder Mike Lynch'in hayatını kaybetmesiyle daha da büyüdü. Lynch, "İngiliz Bill Gates" olarak biliniyordu ve kurucusu olduğu yazılım şirketi Autonomy, büyük bir teknoloji devi tarafından satın alınmıştı.

Kurtulanların ifadeleri ve görgü tanıklarının anlatımları, olayın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne serdi. Fırtınanın aniden şiddetlenmesi, yolcuların büyük bir panik yaşadığı ve denizde mücadele etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

ANNE GOLUNSKİ O ANLARI ANLATTI: BİRÇOK KİŞİ ÇIĞLIK ATIYORDU

35 yaşındaki anne Charlotte Golunski, Ansa haber ajansına bir yaşındaki kızını birkaç saniyeliğine denizde kaybettiğini, ancak daha sonra kucaklayabildiği anları şöyle anlattı

“İki saniye için küçük kızımı denizde kaybettim, ancak sonra hemen dalgalar gelirken kucağıma alabildim. Deniz dalgalanırken kendime yakın, sıkı sıkıya tuttum. Birçok kişi çığlık atıyordu.”

Reuters haber ajansına konuşan ve kurtarılanları tedavi eden doktor Domenico Cipolla da, hastanedeki yolcuların, çok yorgun olduğunu ve sürekli kayıp arkadaşlarını sorarak ağladıklarını ifade etti.

YOLCU KAPASİTESİ 12'YDİ

Gezinin Lynch tarafından iş arkadaşları için organize edildiği belirtildi. 56 metre uzunluğundaki Bayesian, İngiltere'de kayıtlıydı. Görgü tanıkları, demirli haldeyken fırtınaya yakalanan teknenin 72 metrelik alüminyum yelken direğinin kırıldığını söylüyor. 6 kamaralı teknenin yolcu kapasitesi 12'ydi.

Bu trajik olay, lüks yaşamın gölgesindeki riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Lüks tekne sektöründe güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve benzer kazaların önlenmesi için daha sıkı düzenlemeler yapılması gerektiği yönünde tartışmalar başladı.