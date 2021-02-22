Macaristan'da koronavirüse karşı acil durum uzatıldı

Adalet Bakanı Judit Varga tarafından Ulusal Meclise sunulan ve hükümete, kanun hükmünde kararname çıkarabilme ve bazı kanunların uygulanmasını askıya alabilme imkanı sağlayan acil durum yasa tasarısı, 55 "hayır" ve 1 çekimser oya karşı 133 "evet" oyuyla kabul edildi.

Macar hükümeti, salgına karşı hızlı tedbir alabilmek için 4 Kasım'da 15 günlük acil durum ilan etmiş ve bunu 10 Kasım'da 3 aylığına uzatmıştı.

Macaristan'da son 24 saatte 2 bin 623 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 405 bin 646'ya çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 48 artarak 14 bin 347'ye yükseldi.