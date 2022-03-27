Macron, Biden'ı uyardı: "Gerilimi tırmandırmayın"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Biden'in Putin'i "kasap" olarak nitelendirmesi ve "iktidarda kalamaz" sözlerinin ardından, Ukrayna'daki savaşın sözlü olarak tırmandırılmasına karşı uyarıda bulundu.

Fransız basınına yaptığı açıklamada Macron, amacın Ukrayna'da ateşkes ve ardından Rus birliklerinin geri çekilmesi olduğunu, bunun sözle veya eylemle tırmandırma yoluyla mümkün olamayacağını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Macron, Ukrayna krizi boyunca Putin'le iletişimini sürdürdü ve önümüzdeki iki gün içinde, yoğun bombardımana maruz kalan liman kenti Mariupol'dan sivillerin tahliyesini organize etmek için Rus liderle konuşacağını söyledi.

BLİNKEN: ABD'NİN RUSYA İÇİN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİSİ YOK

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Rusya için rejim değişikliği stratejisi olmadığını söyledi.

Cumartesi günü Varşova'da yaptığı konuşmada Başkan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "iktidarda kalamayacağını" söylemişti.

Blinken Pazar günü İsrail'i ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Başkan, Beyaz Saray dün gece sadece Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya veya başka ülkelere karşı savaş açma veya saldırganlığa girişme yetkisine sahip olamayacağını belirtti" dedi.

"Defalarca söylediğimiz gibi, Rusya'da veya başka bir yerde bir rejim değişikliği stratejimiz yok.

"Her zaman olduğu gibi, bu durumda da karar verecek olan söz konusu ülke halkıdır, Rus halkıdır."