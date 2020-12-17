Macron koronavirüse yakalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un korona virüsü testi pozitif çıktı. Fransız Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee, Macron'un Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

"Cumhurbaşkanı'na bugün Covid-19 pozitif teşhisi kondu" denilen açıklamada, "Teşhis, ilk semptomların görülmesi üzerine yapılan bir PCR testiyle kondu" ifadeleri kullanıldı. Macron'un yedi gün karantinada kalacağı da açıklandı.

'KİMDEN KAPTIĞI BİLİNMİYOR'

Açıklamaya göre, Macron'un hastalığı kimden kaptığı şu an için bilinmiyor; Fransa Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda kimlerle temas kurduğu araştırılıyor.

PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Ofisinden yapılan açıklamada, Macron'un görevinin başında olduğu, toplantılarının video konferans yoluyla yapılacağı bilgisi verildi. Macron, planlanan Lübnan ziyareti başta olmak üzere tüm gezilerini de iptal etti.