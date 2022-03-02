Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde devam ederken; akşam saatlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başkent Kiev'de siren seslerinin duyulması sonrası kentte büyük bir patlama meydana geldi.

''ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER UKRAYNA İÇİN ZOR''

Patlamaya ilişkin ayrıntılı bilgi henüz gelmezken; Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Rusya Kiev’i şiddetli şekilde bombalıyor. Önümüzdeki günler Ukrayna için daha zor olacak” açıklamasında bulundu.