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Macron: Rusya Kiev’i şiddetli şekilde bombalıyor

Macron: Rusya Kiev’i şiddetli şekilde bombalıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde devam ederken; akşam saatlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Başkent Kiev'de siren seslerinin duyulması sonrası kentte büyük bir patlama meydana geldi. 

 ''ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER UKRAYNA İÇİN ZOR''
Patlamaya ilişkin ayrıntılı bilgi henüz gelmezken; Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Rusya Kiev’i şiddetli şekilde bombalıyor. Önümüzdeki günler Ukrayna için daha zor olacak” açıklamasında bulundu.

Etiketler macron kiev bombalama
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