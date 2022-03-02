Macron: Rusya Kiev’i şiddetli şekilde bombalıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladığını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde devam ederken; akşam saatlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Başkent Kiev'de siren seslerinin duyulması sonrası kentte büyük bir patlama meydana geldi.
''ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER UKRAYNA İÇİN ZOR''
Patlamaya ilişkin ayrıntılı bilgi henüz gelmezken; Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Rusya Kiev’i şiddetli şekilde bombalıyor. Önümüzdeki günler Ukrayna için daha zor olacak” açıklamasında bulundu.
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