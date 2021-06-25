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Macron’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Macron’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, Türkiye ile gerginliğin son birkaç hafta içinde hafiflediğini, ancak Avrupa ülkelerinin temkinli olmaya devam edeceğini söyledi.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sebebiyle Brüksel'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron, Türkiye ile gerginliğin son birkaç hafta içinde hafiflediğini, ancak Avrupa ülkelerinin temkinli olmaya devam edeceğini söyledi. 

Düzenlediği basın toplantısında Macron, Türkiye hakkında "Son haftalarda gerginlikler azaldı" derken, “Yaz boyunca teyakkuzda olmaya devam edeceğiz, aynı zamanda ortak çalışmalara yeniden başlayacağız” şeklinde konuştu.

Macron, AB Liderler Zirvesi'nde yasadışı göçle daha etkili mücadele
gerektiğinin ele alındığını ve Türkiye konusunda da görüştüklerini
söyledi.

Etiketler türkiye macron açıklama
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