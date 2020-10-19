  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 19 Ekim 2020 20:49

Macronun eşi kendisini karantinaya aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, koronavirüslü birine temas ettiği için kendisini karantinaya aldı.

Macronun eşi kendisini karantinaya aldı
A+ A-

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigette Macron, temas ettiği kişilerden birinin 15 Ekim'de koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı. Brigitte Macron'un herhangi bir semptom göstermediği ifade edildi.

fransa , macron , karantina , macronun eşi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM