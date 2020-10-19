Macronun eşi kendisini karantinaya aldı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigette Macron, temas ettiği kişilerden birinin 15 Ekim'de koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı. Brigitte Macron'un herhangi bir semptom göstermediği ifade edildi.
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