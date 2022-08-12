Macron'un jet-ski kullanırken verdiği fotoğraflar Fransa'da olay yarattı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un jet-ski kullanırken çekilen fotoğrafları ülkede tartışma yarattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un jet-ski kullanırken çekilen fotoğrafları tartışma yarattı. Avrupa Ekoloji ve Yeşiller Hareketi Partisi (EELV) milletvekilleri, Macron'un jetski kullanarak suç işlediğini savundu.

Voici dergisinde yayınlanan fotoğrafların ardından EELV üyesi Sandrine Rousseau, Macron'un jetski kullanarak küresel ısınmayı anlamadığını gösterdiğini belirtti.

Rousseau, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, fotoğrafların Macron'un küresel ısınmayı anlamadığı algısını teyit ettiğini kaydederek "Bu bir suçtu." ifadesini kullandı.

EELV Başkanı Julien Bayou da Paris Match dergisinin Macron'un geçen haftaki tatilinde kano kullanırken fotoğraflarını yayımlamasının, halka hükümetin küresel ısınma konusundaki eylemsizliğini unutturmayı amaçladığı yorumunu yaptı.

Öte yandan sosyal medyada da Macron'un deniz araçlarına yasak bölgede jetski kullanarak suç işlediği yorumları yapıldı.

Macron, 2018 ve 2020 yazında yaptığı tatillerde de jetski kullanırken görüntülenmişti.