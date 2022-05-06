Madrid'de patlama: 17 kişi yaralandı

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu 17 kişi yaralandı.

İspanya''nın başkenti Madrid'de bir binada patlama yaşandı.

17 KİŞİ YARALANDI

Başkent Madrid'de yenileme çalışmalarının devam ettiği 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, patlamada 17 kişinin yaralandığını, yaralananlardan 1'inin durumunun ağır olduğunu, patlamanın nedeninin ise henüz

belirlenemediğini açıkladı.

Almeida, "İtfaiye ekipleri binanın içinde daha fazla insan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.



Madrid Acil Servis Sözcüsü Gema Martin ise, patlamanın meydana geldiği binanın yakınında bulunan okulun hasar görmediğini, dolayısıyla çocukların tahliye edilmesine gerek olmadığını belirtti.