  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Madrid'de patlama: 17 kişi yaralandı

Madrid'de patlama: 17 kişi yaralandı

Madrid'de patlama: 17 kişi yaralandı

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu 17 kişi yaralandı.

İspanya''nın başkenti Madrid'de bir binada patlama yaşandı. 

17 KİŞİ YARALANDI
Başkent Madrid'de yenileme çalışmalarının devam ettiği 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, patlamada 17 kişinin yaralandığını, yaralananlardan 1'inin durumunun ağır olduğunu, patlamanın nedeninin ise henüz
belirlenemediğini açıkladı.

Almeida, "İtfaiye ekipleri binanın içinde daha fazla insan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Madrid Acil Servis Sözcüsü Gema Martin ise, patlamanın meydana geldiği binanın yakınında bulunan okulun hasar görmediğini, dolayısıyla çocukların tahliye edilmesine gerek olmadığını belirtti.

Etiketler madrid patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depoları fulleyin! Dev zam geliyor
Türkiye'nin gururu TCSG Güven'in içi böyle görüntülendi
Mahkeme Türkiye'yi İslam devleti ilan etti
Çanakkale Savaşı'na ait Atatürk imzalı belgeler ortaya çıktı
İmge'den ayrılan Ebrar Karakurt yeni sevgilisini ilan etti
Tatili uzatmak için rapor isteyenler doktorları isyan ettirdi
Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bikinili pozlarıyla beğeni topladı
Piyasalar kıpır kıpır! Dolar 15 TL'ye, Euro 16 TL'ye dayandı
Güzel Türk oyuncu ''Aşk Adası'' Love Island'a gidiyor
Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti!